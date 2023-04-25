В Молдавии пройдёт акция «Бессмертный полк»
Лидер движения «Народный союз Гагаузии» Виктор Петров заявил, что в столице Гагаузской автономии Молдавии в городе Комрате пройдёт акция «Бессмертный полк», сообщает ТАСС.
По его словам, шествие завершится церемонией возложения цветов на Мемориале воинской славы.
Он добавил, что движение стало инициатором и других мероприятий, посвящённых Дню Победы, в том числе концерта исторической песни «Мы — помним! Мы — гордимся!».
Ранее глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что марш памяти и шествие «Бессмертного полка» пройдут в столице Молдавии Кишинёве 9 мая, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru