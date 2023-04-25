В Молдавии пройдёт акция «Бессмертный полк»

По его словам, шествие завершится церемонией возложения цветов на Мемориале воинской славы.

Он добавил, что движение стало инициатором и других мероприятий, посвящённых Дню Победы, в том числе концерта исторической песни «Мы — помним! Мы — гордимся!».

Ранее глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что марш памяти и шествие «Бессмертного полка» пройдут в столице Молдавии Кишинёве 9 мая, сообщает RT.