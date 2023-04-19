Россиян не будут штрафовать за портреты героев ВОВ на машинах в рамках «Бессмертного полка»
Россияне смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» в течение нескольких дней до Дня Победы и после праздника, разместив портреты ветеранов на автомобилях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Волк указала, что изображения на автомобилях не должны ограничивать обзор водителю. МВД рекомендует размещать фото на заднем и боковых задних пассажирских стеклах.
Ранее стало известно, что в этом году в России не будет проводиться шествие «Бессмертного полка», напоминает РИА ФАН. Вместо него пройдут праздничные мероприятия в новом формате, в том числе акция «Парад у дома ветерана», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru