Россиян не будут штрафовать за портреты героев ВОВ на машинах в рамках «Бессмертного полка»

Россияне смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» в течение нескольких дней до Дня Победы и после праздника, разместив портреты ветеранов на автомобилях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Шествия «Бессмертного полка» в России в этом году не будет

«Размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Волк указала, что изображения на автомобилях не должны ограничивать обзор водителю. МВД рекомендует размещать фото на заднем и боковых задних пассажирских стеклах.

Ранее стало известно, что в этом году в России не будет проводиться шествие «Бессмертного полка», напоминает РИА ФАН. Вместо него пройдут праздничные мероприятия в новом формате, в том числе акция «Парад у дома ветерана», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:День ПобедыАвтомобилиМВД РФБессмертный Полк

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