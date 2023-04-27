В Молдавии пройдет очередной саммит Евросоюза

Она считает, что это решение говорит о поддержке проевропейского курса страны и признании перспектив ее евроинтеграции.

На саммите будут обсуждать европейские проблемы, а также будущее Молдавии как европейского государства, которое твердо выбрало европейский путь, сказала Санду.

Встречу посетят около 50 европейских политиков.

