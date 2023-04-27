В Молдавии пройдет очередной саммит Евросоюза

Очередной саммит Евросоюза пройдет в Молдавии несмотря на то, что страна и не является членом объединения. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

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Она считает, что это решение говорит о поддержке проевропейского курса страны и признании перспектив ее евроинтеграции.

На саммите будут обсуждать европейские проблемы, а также будущее Молдавии как европейского государства, которое твердо выбрало европейский путь, сказала Санду.

Встречу посетят около 50 европейских политиков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:МолдавияЕвросоюз

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