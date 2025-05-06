Раненый участник нападения на полицейских в Махачкале признал вину

Один из участников нападения на полицейских в Махачкале, который был ранен и в настоящее время находится в больнице, признал вину. Об этом заявили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике Дагестан.

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В ведомстве указали, что ему предъявлены обвинения по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Угон без цели хищения», «Незаконный оборот оружия» и «Хищение оружия».

«В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что перестрелка в Махачкале началась из-за отказа пассажиров автомобиля остановиться на просьбу сотрудников МВД, после чего злоумышленники открыли огонь, сообщает RT.

По данным полиции, погибли двое правоохранителей, ликвидированы двое из нападавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mosobl.sledcom.ru
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