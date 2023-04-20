СМИ: США обновили склад боеприпасов на юге Молдавии

На юге Молдавии был сдан в эксплуатацию отремонтированный на средства США склад боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.

Отмечается, что в официальной церемонии открытия в городе Кагул приняли участие бригадный генерал Эдуард Охладчук, исполняющая обязанности заместителя главы посольства США в Кишиневе, дипломаты, представители Миссии ОБСЕ.