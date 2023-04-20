СМИ: США обновили склад боеприпасов на юге Молдавии
На юге Молдавии был сдан в эксплуатацию отремонтированный на средства США склад боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.
Отмечается, что в официальной церемонии открытия в городе Кагул приняли участие бригадный генерал Эдуард Охладчук, исполняющая обязанности заместителя главы посольства США в Кишиневе, дипломаты, представители Миссии ОБСЕ.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что власти республики решатся ввести военное положение. По его мнению, руководство страны во главе с президентом Майей Санду «способно на все». Бывший глава государства полагает, что угроза для страны исходит от властей, а не извне.
Додон также допустил, что Санду и ее окружение способны спровоцировать вооруженный конфликт вокруг Молдавии и Приднестровья, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru