СМИ: США обновили склад боеприпасов на юге Молдавии

На юге Молдавии был сдан в эксплуатацию отремонтированный на средства США склад боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.

Отмечается, что в официальной церемонии открытия в городе Кагул приняли участие бригадный генерал Эдуард Охладчук, исполняющая обязанности заместителя главы посольства США в Кишиневе, дипломаты, представители Миссии ОБСЕ.

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Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что власти республики решатся ввести военное положение. По его мнению, руководство страны во главе с президентом Майей Санду «способно на все». Бывший глава государства полагает, что угроза для страны исходит от властей, а не извне.

Додон также допустил, что Санду и ее окружение способны спровоцировать вооруженный конфликт вокруг Молдавии и Приднестровья, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеМолдавияСША

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