Матч легенд футбола России и Таджикистана пройдет 22 мая в Душанбе

Матч легенд футбола Таджикистана и России пройдет 22 мая в Душанбе. Встреча организована по случаю Всемирного дня футбола, который отмечается 25 мая.

Игра состоится на Центральном республиканском стадионе, объявила Федерация футбола Таджикистана. На поле за сборную России выйдут в том числе вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Сергей Кирьяков.

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За команду Таджикистана сыграют Валерий Турсунов, Олег Ширинбеков (экс-игрок московского «Торпедо» и сборной СССР), Аслиддин Хабибуллоев, Рахматулло Фузайлов, Тохир Муминов.

Генеральная Ассамблея ООН в 2024 году своей резолюцией объявила 25 мая Всемирным днем футбола. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с инициативой выступил президент Ассоциации футбола Центральной Азии, спикер Национального совета Высшего собрания Республики Таджикистан (верхней палаты парламента) Рустам Эмомали.

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Фото: fft.tj
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