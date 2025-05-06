Матч легенд футбола России и Таджикистана пройдет 22 мая в Душанбе
Матч легенд футбола Таджикистана и России пройдет 22 мая в Душанбе. Встреча организована по случаю Всемирного дня футбола, который отмечается 25 мая.
Игра состоится на Центральном республиканском стадионе, объявила Федерация футбола Таджикистана. На поле за сборную России выйдут в том числе вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Сергей Кирьяков.
За команду Таджикистана сыграют Валерий Турсунов, Олег Ширинбеков (экс-игрок московского «Торпедо» и сборной СССР), Аслиддин Хабибуллоев, Рахматулло Фузайлов, Тохир Муминов.
Генеральная Ассамблея ООН в 2024 году своей резолюцией объявила 25 мая Всемирным днем футбола. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с инициативой выступил президент Ассоциации футбола Центральной Азии, спикер Национального совета Высшего собрания Республики Таджикистан (верхней палаты парламента) Рустам Эмомали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru