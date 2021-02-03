В Молдавии отказываются от железнодорожных перевозок из-за убытков

Данное решение было принято комиссией по экономике, бюджету и финансам в молдавском парламенте. По данным сенаторов, финансовое состояние ЖДМ является "катастрофой".

В Молдавии в настоящий момент работают три пригородных поезда - Кишинев-Унгены, Кишинев-Бендеры и Бельцы-Окница. По информации компании, 70% пассажиров являются сотрудниками ЖДМ. Представитель организации заявила, что ЖДМ не получает финансовой поддержки от государства.

По словам представителя, поезда устарели и несут опасность для пассажиров. Кроме того, пандемия коронавируса остановила работу международных маршрутов, которые могли приносить прибыль, в том числе Кишинев-Москва, Кишинев-Санкт-Петербург, Кишинев-Одесса.

