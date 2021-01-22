«Спят и видят Румынию». В Госдуме попеняли Кишинёву на ориентацию

Конституционный суд Молдавии отменил закон о статусе русского языка как языка межнационального общения. Он признал закон неконституционным, поскольку в основном законе Молдавии указан один язык - румынский.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН объяснил, почему был отменен закон о русском языке.

«Закон этот был принят фактически после поражения Игоря Додона на президентских выборах. По-хорошему, социалисты и Додон давно должны были этот закон принять. Но они тянули до последнего момента, хватились довольно поздно. Тем не менее с этим законом лучше, чем без него. А то, что конституционный суд его заблокировал, лишний раз характеризует этот самый суд. В нем подавляющее большинство – сторонники прорумынской ориентации. Эти судьи спят и видят Молдавию в составе Румынии. Для них все связанное с Россией и русским языком – табу. Их решение было ожидаемым, оно принято на фоне победы Майи Санду. В этом смысле конституционный суд Молдавии, в отличие от конституционного суда на Украине, например, действует в унисон с действующим президентом», - сказал Затулин.