«Спят и видят Румынию». В Госдуме попеняли Кишинёву на ориентацию

Депутат Госдумы Константин Затулин в эфире НСН объяснил, почему Конституционный суд Молдавии отменил закон о русском языке.



Конституционный суд Молдавии отменил закон о статусе русского языка как языка межнационального общения. Он признал закон неконституционным, поскольку в основном законе Молдавии указан один язык - румынский.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН объяснил, почему был отменен закон о русском языке.

«Закон этот был принят фактически после поражения Игоря Додона на президентских выборах. По-хорошему, социалисты и Додон давно должны были этот закон принять. Но они тянули до последнего момента, хватились довольно поздно. Тем не менее с этим законом лучше, чем без него. А то, что конституционный суд его заблокировал, лишний раз характеризует этот самый суд. В нем подавляющее большинство – сторонники прорумынской ориентации. Эти судьи спят и видят Молдавию в составе Румынии. Для них все связанное с Россией и русским языком – табу. Их решение было ожидаемым, оно принято на фоне победы Майи Санду. В этом смысле конституционный суд Молдавии, в отличие от конституционного суда на Украине, например, действует в унисон с действующим президентом», - сказал Затулин.

«Строят девственниц». В Молдавии объяснили отмену закона о русском языке

Однако он напомнил, что прерогатива принятия законов в Молдавии принадлежит парламенту.

«Парламент они пока не контролируют. Таким образом статус русского языка вновь становится предметом острой политической борьбы в преддверии внеочередных парламентских выборов, которые, вне всякого сомнения, пройдут в этом году», - добавил парламентарий.

По его мнению, у России есть возможности защитить интересы русскоговорящих в Молдавии.

«Россия должна быть готова всегда, как учили нас во всесоюзной пионерской организации. Но конкретно в условиях Молдавии у нас есть возможность помочь той части бывшей Молдавской ССР, в которой статус русского языка не вызывает сомнений. Я имею в виду Приднестровскую Молдавскую республику. Лучший пример в этом смысле это всецелая поддержка ПМР, людей, там проживающих. Там проживает около 200 тысяч граждан Российской Федерации», - указал собеседник НСН.

Ранее Константин Затулин в эфире НСН рассказал, как в Москве относятся к новому президенту Молдавии.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:Константин ЗатулинРусский ЯзыкМолдавия
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