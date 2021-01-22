«Спят и видят Румынию». В Госдуме попеняли Кишинёву на ориентацию
Депутат Госдумы Константин Затулин в эфире НСН объяснил, почему Конституционный суд Молдавии отменил закон о русском языке.
Конституционный суд Молдавии отменил закон о статусе русского языка как языка межнационального общения. Он признал закон неконституционным, поскольку в основном законе Молдавии указан один язык - румынский.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН объяснил, почему был отменен закон о русском языке.
«Закон этот был принят фактически после поражения Игоря Додона на президентских выборах. По-хорошему, социалисты и Додон давно должны были этот закон принять. Но они тянули до последнего момента, хватились довольно поздно. Тем не менее с этим законом лучше, чем без него. А то, что конституционный суд его заблокировал, лишний раз характеризует этот самый суд. В нем подавляющее большинство – сторонники прорумынской ориентации. Эти судьи спят и видят Молдавию в составе Румынии. Для них все связанное с Россией и русским языком – табу. Их решение было ожидаемым, оно принято на фоне победы Майи Санду. В этом смысле конституционный суд Молдавии, в отличие от конституционного суда на Украине, например, действует в унисон с действующим президентом», - сказал Затулин.
Однако он напомнил, что прерогатива принятия законов в Молдавии принадлежит парламенту.
«Парламент они пока не контролируют. Таким образом статус русского языка вновь становится предметом острой политической борьбы в преддверии внеочередных парламентских выборов, которые, вне всякого сомнения, пройдут в этом году», - добавил парламентарий.
По его мнению, у России есть возможности защитить интересы русскоговорящих в Молдавии.
«Россия должна быть готова всегда, как учили нас во всесоюзной пионерской организации. Но конкретно в условиях Молдавии у нас есть возможность помочь той части бывшей Молдавской ССР, в которой статус русского языка не вызывает сомнений. Я имею в виду Приднестровскую Молдавскую республику. Лучший пример в этом смысле это всецелая поддержка ПМР, людей, там проживающих. Там проживает около 200 тысяч граждан Российской Федерации», - указал собеседник НСН.
Ранее Константин Затулин в эфире НСН рассказал, как в Москве относятся к новому президенту Молдавии.
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