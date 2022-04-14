В Молдавии одобрили запрет Георгиевской ленты

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что в республике вводятся штрафы за демонстрацию Георгиевской ленты, сообщает ТАСС.

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Депутаты молдавского парламента одобрили соответствующие поправки в кодекс о правонарушениях, законопроект был утвержден 53 голосами в окончательном чтении. Исключение составляют случаи, когда Георгиевская лента является частью воинской награды.

Ранее парламент Латвии запретил празднование Дня Победы, вместо этого в стране объявили 9 мая «днем памяти погибших на Украине».

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ТЕГИ:МолдавияЗапретГеоргиевская Ленточка
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