В Молдавии одобрили запрет Георгиевской ленты
Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что в республике вводятся штрафы за демонстрацию Георгиевской ленты, сообщает ТАСС.
Депутаты молдавского парламента одобрили соответствующие поправки в кодекс о правонарушениях, законопроект был утвержден 53 голосами в окончательном чтении. Исключение составляют случаи, когда Георгиевская лента является частью воинской награды.
Ранее парламент Латвии запретил празднование Дня Победы, вместо этого в стране объявили 9 мая «днем памяти погибших на Украине».
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