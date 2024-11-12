В Молдавии нашли третий беспилотник

В минувшие выходные на территории республики были обнаружены два беспилотника. Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что они являются российскими. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что опасности для граждан дроны не представляют.

МИД Молдавии ранее сегодня вручил ноту протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову в связи с «незаконным и преднамеренным вмешательством» в выборы. Помимо этого ведомство обвинило Москву в нарушении воздушного пространства в связи с падением на территории Молдавии якобы двух российских беспилотников.

