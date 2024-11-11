В МВД Молдавии заявили, что слежка по делу о подкупе велась за тысячами избирателей

В Молдавии глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеэуцяну заявил Ziarul de Garda, что его сотрудники в рамках расследования дел о подкупе избирателей вели слежку за тысячами граждан.

Компартия Молдавии отказалась признать Санду легитимным президентом

По его словам, это повлекло за собой большие затраты. Правоохранительным органам было известно о схемах покупки голосов с весны 2023 года. Тогда и начались следственные мероприятия. Чернеэуцяну посетовал, что работе мешают бюрократические процедуры, необходимость запрашивать прокуратуру и суд для применения специальных мер наблюдения. Схемы по покупке голосов избирателей полиция связывает с делами о незаконном финансировании политических сил.

Ранее стало известно, что партия социалистов в Молдавии опротестует результаты президентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Молдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры