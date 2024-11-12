Послу России вручили ноту протеста в МИД Молдавии

МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову в связи с «незаконным и преднамеренным вмешательством» в выборы. Помимо этого ведомство обвинило Москву в нарушении воздушного пространства в связи с падением на территории Молдавии якобы двух российских беспилотников. Вместе с тем Озеров сказал, что приехал в МИД на «плановую встречу».

Нарушения или победа? Санду обошла Стояногло на президентских выборах в Молдавии

Россия намеревалась «исказить результаты президентских выборов и референдума» о евроинтеграции», говорится в сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что 10 ноября на суверенной территории республики были замечены два российских дрона — в Каушанском районе и в Рышканах». Молдавия расценивает это как «недружественный жест». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отрицала, что беспилотники принадлежали России. А Кремль сказал, что заявления о вмешательстве в выборы в Молдавии - это «ничем не подкрепленные инсинуации».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее призвал расследовать прошедшие в Молдавии президентские выборы. Он указал на довольно грубые нарушения во время избирательного процесса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Российское ПосольствоМИДМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры