Послу России вручили ноту протеста в МИД Молдавии

Россия намеревалась «исказить результаты президентских выборов и референдума» о евроинтеграции», говорится в сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что 10 ноября на суверенной территории республики были замечены два российских дрона — в Каушанском районе и в Рышканах». Молдавия расценивает это как «недружественный жест». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отрицала, что беспилотники принадлежали России. А Кремль сказал, что заявления о вмешательстве в выборы в Молдавии - это «ничем не подкрепленные инсинуации».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее призвал расследовать прошедшие в Молдавии президентские выборы. Он указал на довольно грубые нарушения во время избирательного процесса.

