В Молдавии начался митинг оппозиции

Молдавские оппозиционеры пикетируют дом правительства в Кишиневе с призывом к властям оплатить жителям страны зимние счета за газ и электричество, сообщает РИА Новости.

Додон призвал Санду не давать согласие на втягивание Молдавии в военные действия

Протестующие скандируют лозунги против президента Молдавии Майи Санду, «Позор», «Хотим достойной жизни».

Председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер отметила, что неравнодушные граждане лично пришли к премьеру Дорину Речану, чтобы потребовать от него реакции на требования жителей страны.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба в разговоре с НСН заявил, что покушение на главу Приднестровья Вадима Красносельского было совершено с целью посеять панику среди населения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияПротестыМолдавия
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