В Молдавии начался митинг оппозиции

Протестующие скандируют лозунги против президента Молдавии Майи Санду, «Позор», «Хотим достойной жизни».

Председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер отметила, что неравнодушные граждане лично пришли к премьеру Дорину Речану, чтобы потребовать от него реакции на требования жителей страны.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба в разговоре с НСН заявил, что покушение на главу Приднестровья Вадима Красносельского было совершено с целью посеять панику среди населения.

