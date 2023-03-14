В Молдавии начался митинг оппозиции
Молдавские оппозиционеры пикетируют дом правительства в Кишиневе с призывом к властям оплатить жителям страны зимние счета за газ и электричество, сообщает РИА Новости.
Протестующие скандируют лозунги против президента Молдавии Майи Санду, «Позор», «Хотим достойной жизни».
Председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер отметила, что неравнодушные граждане лично пришли к премьеру Дорину Речану, чтобы потребовать от него реакции на требования жителей страны.
Ранее экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба в разговоре с НСН заявил, что покушение на главу Приднестровья Вадима Красносельского было совершено с целью посеять панику среди населения.
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