Додон призвал Санду не давать согласие на втягивание Молдавии в военные действия

Вторжение украинских военных в непризнанное Приднестровье, об угрозе которого предупреждает Минобороны РФ, не может произойти без согласия Кишинева. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале.

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Так, Додон опубликовал выдержки из интервью каналу «GRT», где он призвал молдавского лидера Майю Санду уйти в отставку, если страны Запада будут требовать реализации подобного сценария.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба в разговоре с НСН заявил, что молдавское правительство идет по ошибочному пути руководителей страны времен развала СССР, обирая народ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияПриднестровье
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