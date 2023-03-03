Додон призвал Санду не давать согласие на втягивание Молдавии в военные действия
Вторжение украинских военных в непризнанное Приднестровье, об угрозе которого предупреждает Минобороны РФ, не может произойти без согласия Кишинева. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале.
Так, Додон опубликовал выдержки из интервью каналу «GRT», где он призвал молдавского лидера Майю Санду уйти в отставку, если страны Запада будут требовать реализации подобного сценария.
Ранее экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба в разговоре с НСН заявил, что молдавское правительство идет по ошибочному пути руководителей страны времен развала СССР, обирая народ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Зеленский заявил о дефиците артиллерии, самолётов и танков у ВСУ
- Шахматистка Костенюк официально сменила спортивное гражданство
- «Поглупел»: Боярский рассказал о постковидном синдроме
- Додон назвал незаконной попытку переименовать молдавский язык в румынский
- Вице-премьер Украины потребовал запретить продажи игры Atomic Heart
- Американский военный призвал украинских бойцов перейти на сторону России
- Премьер Украины заявил об усилении защиты энергообъектов в стране
- Губернатор Югры пригласила сломавшего ногу Кустурицу лечиться в Россию
- На Алтае возбудили уголовное дело за сотрудничество с Украиной
- Додон призвал Санду не давать согласие на втягивание Молдавии в военные действия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru