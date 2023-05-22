В Молдавии начались новые военные учения
22 мая 202318:45
В Молдавии начались плановые учения резервистов, говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны страны. Отмечается, тренировка пройдет в городе Кагул.
Согласно пятидневной программе обучения, резервисты изучат воинские уставы и поучаствуют в стрельбах.
В сообщении также говорится, что подготовку проводят в соответствии с требованиями закона о резерве вооруженных сил, а также плана подготовки национальной армии на текущий год.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru