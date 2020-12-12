В мире зафиксировали более 70 млн случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в мире превысило 70 миллионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса в США.

По состоянию на 12 декабря в мире 70 000 538 человек, у которых подтвердился COVID-19. Около 1,5 млн случаев закончились летальным исходом. Около 45 млн человек выздоровели.

В РФ в настоящий момент выявлено 2 млн 597 тыс случаев COVID-19. ВОЗ признал вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

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ФОТО: pixabay.com
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