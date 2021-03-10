В мире зафиксировали 433 тысяч новых случаев заболевания COVID-19
В мире за сутки зафиксировали 433 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, число погибших превысило 2,6 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ заявила о 117 332 262 заразившихся и 2 605 356 жертвах заболевания по состоянию на среду 10 марта. Отмечается, что организация принимает к сведению только официальную информацию, которую дает государственная статистика.
Почти половина всех случаев заболевания по-прежнему фиксируется в Северной и Южной Америке. Соединенные Штаты Америки зафиксировали за все время пандемии 28 825 174 заболевших, на втором месте по числу заразившихся находится Индия, там инфицировались 11 262 707, следом идет Бразилия (11 051 665).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru