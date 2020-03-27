В мире насчитали более 25 тысяч жертв коронавируса

Большинство летальных исходов, по данным университета Хопкинса, по-прежнему отмечается в европейских государствах: на них приходится около 17 тысяч летальных случаев. В самой Европе максимум жизней COVID-19 унёс в Италии - 8,2 тысячи человек.

По всей Земле выздоровели около 127 тысяч заболевших. Из них 60 тысяч - в китайской провинции Хубэй. По подсчетам экспертов университета, с начала вспышки заболевания в мире идентифицировано 553 тысячи случаев инфицирования.

