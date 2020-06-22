В мире число заразившихся коронавирусом превысило 9 млн

Более 9 млн человек в мире заразились коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса (США), ведущего статистику на основе данных властей и открытых источников.

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Так, по данным университета, на вечер понедельника в мире зафиксировано 9 003 042 заражений.

Среди пациентов с COVID-19 зафиксировано 469 122 летальных исходов, вылечились за время пандемии 4 463 969 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. По данным оперштаба, в России на 22 июня выявлено 592 280 случаев коронавируса, зарегистрировано 8 206 летальных исходов, вылечились 344 416 человек.

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ФОТО: pixabay.com
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