В мире число заразившихся коронавирусом превысило 9 млн
Более 9 млн человек в мире заразились коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса (США), ведущего статистику на основе данных властей и открытых источников.
Так, по данным университета, на вечер понедельника в мире зафиксировано 9 003 042 заражений.
Среди пациентов с COVID-19 зафиксировано 469 122 летальных исходов, вылечились за время пандемии 4 463 969 человек.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. По данным оперштаба, в России на 22 июня выявлено 592 280 случаев коронавируса, зарегистрировано 8 206 летальных исходов, вылечились 344 416 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru