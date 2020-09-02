У 83-летнего Берлускони обнаружен коронавирус

Бывший премьер-министр Италии 83-летний Сильвио Берлускони получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя политика.

По данным агентства, Берлускони продолжает работать в свое резиденции в Аркоре, где проведет и самоизоляцию. Тест на коронавирус был взят у политика в целях предосторожности, отмечает RT.

Как пишет РИА Новости, в Кремле заявили, что Россия готова в случае такой необходимости оказать медпомощь итальянскому политику. По словам Дмитрия Пескова, российский президент даст соответствующие указания, если это потребуется.

Берлускони является лидером партии "Вперед, Италия!" В конце сентября политику исполнится 84 года.



