У 83-летнего Берлускони обнаружен коронавирус
Бывший премьер-министр Италии 83-летний Сильвио Берлускони получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя политика.
По данным агентства, Берлускони продолжает работать в свое резиденции в Аркоре, где проведет и самоизоляцию. Тест на коронавирус был взят у политика в целях предосторожности, отмечает RT.
Как пишет РИА Новости, в Кремле заявили, что Россия готова в случае такой необходимости оказать медпомощь итальянскому политику. По словам Дмитрия Пескова, российский президент даст соответствующие указания, если это потребуется.
Берлускони является лидером партии "Вперед, Италия!" В конце сентября политику исполнится 84 года.
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