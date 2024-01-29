В Минздраве Газы сообщили о гибели 215 человек за сутки

Отмечается, что еще 300 человек пострадали. В Минздраве указали, что тела некоторых погибших находятся под завалами, медики пока не могут до них добраться.

Ранее, 27 января, Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа и в течение месяца отчитаться о проведении необходимых мероприятий, передает «Радиоточка НСН».

