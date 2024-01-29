В Минздраве Газы сообщили о гибели 215 человек за сутки

По меньшей мере 215 человек погибли после бомбардировок и обстрелов израильскими военными различных районов сектора Газа за последние сутки. Об этом сообщил минздрав палестинского анклава.

СМИ: Израиль нанес ракетный удар по штабу иранских советников под Дамаском

Отмечается, что еще 300 человек пострадали. В Минздраве указали, что тела некоторых погибших находятся под завалами, медики пока не могут до них добраться.

Ранее, 27 января, Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа и в течение месяца отчитаться о проведении необходимых мероприятий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры