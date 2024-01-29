СМИ: Израиль нанес ракетный удар по штабу иранских советников под Дамаском

Израильская армия атаковала пригород Сирии Сейида-Зейнаб, где располагается штаб иранских советников из сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

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Согласно данным, по военному объекту нанесли три ракетных удара. Кроме того, атаке также подвергся лагерь бойцов шиитских формирований, которые воюют на стороне армии Сирии, который расположен на одной из ферм в районе Акраба к югу от Дамаска.

Ранее, 29 января, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил в интервью НСН, что Израиль стоит на пороге большой войны, и нынешний конфликт с исламским миром на Ближнем Востоке станет эпилогом в противостоянии с Ираном, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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