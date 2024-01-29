СМИ: Израиль нанес ракетный удар по штабу иранских советников под Дамаском
Израильская армия атаковала пригород Сирии Сейида-Зейнаб, где располагается штаб иранских советников из сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Согласно данным, по военному объекту нанесли три ракетных удара. Кроме того, атаке также подвергся лагерь бойцов шиитских формирований, которые воюют на стороне армии Сирии, который расположен на одной из ферм в районе Акраба к югу от Дамаска.
Ранее, 29 января, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил в интервью НСН, что Израиль стоит на пороге большой войны, и нынешний конфликт с исламским миром на Ближнем Востоке станет эпилогом в противостоянии с Ираном, передает «Радиоточка НСН».
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