В Минобороны Великобритании высказались об отправке западных войск на Украину

Нет необходимости отправлять Украине западные войска, сообщил изданию министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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По его словам, вряд ли он предложит сделать это в будущем. При этом глава военного ведомства считает, что западным странам нужно убедиться, что украинские союзники должным образом профинансированы, обучены и имеют доступ ко всему оборудованию, которое им необходимо.

Ранее стало известно, что Великобритания разрешила Украине атаковать Крым британским оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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