В Минобороны Великобритании высказались об отправке западных войск на Украину
16 мая 202405:40
Нет необходимости отправлять Украине западные войска, сообщил изданию министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
По его словам, вряд ли он предложит сделать это в будущем. При этом глава военного ведомства считает, что западным странам нужно убедиться, что украинские союзники должным образом профинансированы, обучены и имеют доступ ко всему оборудованию, которое им необходимо.
Ранее стало известно, что Великобритания разрешила Украине атаковать Крым британским оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru