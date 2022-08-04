В Минобороны Тайваня заявили о вхождении 22 самолетов Китая в зону ПВО острова

Более двадцати китайских самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщает Минобороны острова.

Уже «не тихий» океан: Военный эксперт назвал учения КНР репетицией вторжения на Тайвань

«22 самолета (восемь истребителей J-11, два J-16 и 12 Су-30) Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня», — говорится в заявлении на странице ведомства в Twitter.

В четверг НОАК начала масштабные учения вокруг острова. Маневры с боевыми стрельбами пройдут в шести районах в акватории вокруг Тайваня.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Ростислав Нетисов
ТЕГИ:Военные УченияСамолетыТайваньКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры