В Минобороны Тайваня заявили о вхождении 22 самолетов Китая в зону ПВО острова
4 августа 202218:30
Более двадцати китайских самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщает Минобороны острова.
«22 самолета (восемь истребителей J-11, два J-16 и 12 Су-30) Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня», — говорится в заявлении на странице ведомства в Twitter.
В четверг НОАК начала масштабные учения вокруг острова. Маневры с боевыми стрельбами пройдут в шести районах в акватории вокруг Тайваня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 126 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 752 / сут.
- В украинском Генштабе заявили об отступлении ВСУ в районе Авдеевки
- ФСБ запросила заочный арест для главреда The Insider Доброхотова
- В Минобороны Тайваня заявили о вхождении 22 самолетов Китая в зону ПВО острова
- Цена на баррель нефти Brent опустилась ниже $95
- Генсек ООН заявил о риске ядерной конфронтации
- В Кремле допустили, что объединят прямую линию и большую пресс-конференцию Путина
- Власти Финляндии захотели ограничить выдачу турвиз россиянам
- Песков: Россия продолжит работать в формате «двадцатки»
- СМИ: Глава МИД Эстонии просит включить в санкции запрет «шенгена» для россиян
- «АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти
4 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru