В Минобороны Тайваня заявили о вхождении 22 самолетов Китая в зону ПВО острова

«22 самолета (восемь истребителей J-11, два J-16 и 12 Су-30) Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня», — говорится в заявлении на странице ведомства в Twitter.

В четверг НОАК начала масштабные учения вокруг острова. Маневры с боевыми стрельбами пройдут в шести районах в акватории вокруг Тайваня.

