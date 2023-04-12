В Минобороны Сербии опровергли сообщения о поставках оружия Украине

Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг сообщения о поставках оружия Киеву, передает ТАСС.

СМИ: Сербия согласилась поставить вооружение Украине

Вучевич назвал подобные заявления ложью, подчеркнув, что сербские власти «более 10 раз» опровергали ее, пишет RT.

«Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта», — указал министр обороны.

Ранее СМИ сообщили, что Белград якобы согласился на военные поставки Украине или уже отправил вооружение. Отмечалось, что данные об этом содержатся в утекших в Сеть секретных документах Пентагона.

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ФОТО: t.me/milosvucevic
ТЕГИ:ОружиеУкраинаМинобороныСербия

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