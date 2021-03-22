В Минобороны Великобритании объявили Россию угрозой
22 марта 202120:48
Минобороны Великобритании опубликовало документ, в котором объявило Россию угрозой. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, в документе отмечается, что за счет модернизации вооруженных сил Россия становится «непредсказуемым и искусным игроком».
По данным агенства, документ представлен на 76 страницах под названием Defence in a competitive age ( «Защита в конкурентные времена»).
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22 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru