В Минобороны Великобритании объявили Россию угрозой

Минобороны Великобритании опубликовало документ, в котором объявило Россию угрозой. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в документе отмечается, что за счет модернизации вооруженных сил Россия становится «непредсказуемым и искусным игроком».

По данным агенства, документ представлен на 76 страницах под названием Defence in a competitive age ( «Защита в конкурентные времена»).