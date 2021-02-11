Российские дипломаты призвали американских военных перестать «бряцать оружием»

Россия отреагировала на маневры кораблей США в Черном море и попросила Вашингтон прекратить «бряцать оружием», говорится в заявлении российского посольства в США в Twitter.

«Похоже, Шестому флоту ВМС США не терпится найти врага в Черном море. Они отчаянно ищут предлог - теперь открыто под прикрытием военных учений — для наращивания присутствия в регионе», - говорится в сообщении.