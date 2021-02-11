Российские дипломаты призвали американских военных перестать «бряцать оружием»

Россия отреагировала на маневры кораблей США в Черном море и попросила Вашингтон прекратить «бряцать оружием», говорится в заявлении российского посольства в США в Twitter.

«Похоже, Шестому флоту ВМС США не терпится найти врага в Черном море. Они отчаянно ищут предлог - теперь открыто под прикрытием военных учений — для наращивания присутствия в регионе», - говорится в сообщении.

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В заявлении содержится призыв «прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединенных Штатов». По словам дипломатов, «мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве».

В конце января эсминец военно-морских сил США «Портер» зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает в четверг Национальный центр управления обороной (Минобороны).

Отмечается, что корабль вооружен крылатыми ракетами. Черноморский флот следит за движением эсминца, добавили в центре.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ//РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЧерное Море
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