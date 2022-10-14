В США назвали нарушение «зерновой сделки» большой проблемой

Таким образом он прокомментировал заявление президента Путина, в ходе которого тот поставил под вопрос реализацию «зерновой сделки». По словам Путина, гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны могут использоваться для терактов.

Патель же заявил, что США рассматривают это как попытку превратить поставки продовольствия в способ давления.





