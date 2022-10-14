В США назвали нарушение «зерновой сделки» большой проблемой

Нарушение «зерновой сделки» стало бы большой проблемой. Такое заявление сделала замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Патель, передает РИА Новости.

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Таким образом он прокомментировал заявление президента Путина, в ходе которого тот поставил под вопрос реализацию «зерновой сделки». По словам Путина, гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны могут использоваться для терактов.

Патель же заявил, что США рассматривают это как попытку превратить поставки продовольствия в способ давления.



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ФОТО: РИА Новости
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