В Минобороны не исключили, что США причастны к возникновению COVID-19

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия коронавируса могла быть преднамеренной, и не исключил, что к этому причастны США, сообщает РИА Новости.

Американский ученый рассказал, как появился коронавирус

Он напомнил, что в октябре 2019 года, то есть за два месяца до первых официальных сообщений о COVID-19 в Китае, Университом Джона Хопкинса, при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс, в Нью-Йорке были проведены учения Event 201.

Кириллов указал, что в ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии неизвестного коронавируса, который через организм свиньи был перенесён от летучих мышей человеку.

«Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о её преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов», - подчеркнул он.

Ранее Кириллов заявил, что США проводили на Украине учения и тренировки с возбудителями особо опасных инфекций, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Биологическое ОружиеСШАКоронавирусМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры