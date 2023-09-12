В Минобороны Германии заявили, что не будут «автоматически» поставлять Taurus Украине
12 сентября 202300:02
Берлин не будет «автоматически» поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, даже если Вашингтон отправит Киеву свои снаряды ATACMS, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Reuters.
Как заявил глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус, Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия Украине.
Ранее Кулеба потребовал от Германии поставить Украине ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru