Кулеба потребовал от Германии поставить Украине ракеты Taurus

Глава МИД Украины обсудил поставки вооружений с министром иностранным дел Германии Анналеной Бербок.

Кулеба заявил, что Германия не должна терять время и немедленно поставить ракеты.

«Вы все равно это сделаете, это лишь вопрос времени, и я не понимаю, зачем мы теряем время», - сказал глава МИД Украины.

Бербок сообщила, что Берлин поставит Киеву гуманитарную помощь на 20 миллионов евро. Общая сумма поддержки со стороны ФРГ в текущем году составит 380 миллионов евро, уточнила она.

Как сообщает «Радиоточка НСН», США 7 сентября объявили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $600 миллионов.

