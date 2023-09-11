Кулеба потребовал от Германии поставить Украине ракеты Taurus
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в резкой форме потребовал от Германии поставить Киеву ракеты Taurus, сообщает Guardian.
Глава МИД Украины обсудил поставки вооружений с министром иностранным дел Германии Анналеной Бербок.
Кулеба заявил, что Германия не должна терять время и немедленно поставить ракеты.
«Вы все равно это сделаете, это лишь вопрос времени, и я не понимаю, зачем мы теряем время», - сказал глава МИД Украины.
Бербок сообщила, что Берлин поставит Киеву гуманитарную помощь на 20 миллионов евро. Общая сумма поддержки со стороны ФРГ в текущем году составит 380 миллионов евро, уточнила она.
Как сообщает «Радиоточка НСН», США 7 сентября объявили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $600 миллионов.
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