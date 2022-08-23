В Минобороны ФРГ заявили об отсутствии возможности для новых поставок оружия Киеву
Бундесвер не может поставлять Киеву оружие и военную технику из собственных запасов. Об этом сообщил представитель министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, пишет Spiegel.
Так в министерстве ответили на совместное заявление группы депутатов бундестага, призвавших увеличить поставки военной помощи Украине даже в ущерб собственной армии.
«Что касается поставок со складов бундесвера, то мы подошли к допустимому пределу», — отметили в Минобороны.
Ведомство подчеркивает, что бундесвер не может быть ослаблен еще больше, отмечает телеканал «360».
В свою очередь, Федеральная канцелярия ФРГ отвергла обвинение в нерешительной помощи оружием, напомнив о заявлении канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин уже поставляет Киеву большое количество оружия и финансов, пишет Ura.ru.
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