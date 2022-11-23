В Минобороны Британии объявили о передаче Киеву вертолетов Sea Kings

Лондон передаст Киеву пилотируемый летательный аппарат впервые с начала специальной военной операции РФ. Украина получит три военных вертолета Sea Kings, снятых с вооружения. Ранее воздушные суда этого типа использовались Королевскими военно-воздушными силами и Королевским военно-морским флотом, последний вертолет списали в 2018 году.

BBC отмечает, что первый вертолет уже прибыл на Украину, в последние недели украинские военные обучались управлению и обслуживанию Sea Kings.

