В Минобороны Британии объявили о передаче Киеву вертолетов Sea Kings

Великобритания в рамках военной помощи передаст Украине вертолеты Sea Kings. Об этом сообщает BBC со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

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Лондон передаст Киеву пилотируемый летательный аппарат впервые с начала специальной военной операции РФ. Украина получит три военных вертолета Sea Kings, снятых с вооружения. Ранее воздушные суда этого типа использовались Королевскими военно-воздушными силами и Королевским военно-морским флотом, последний вертолет списали в 2018 году.

BBC отмечает, что первый вертолет уже прибыл на Украину, в последние недели украинские военные обучались управлению и обслуживанию Sea Kings.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВертолетыУкраинаВеликобритания
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