СМИ: Великобритания передала Украине модернизированные ракеты Brimstone

По данным издания, Brimstone-2 оснащены системой лазерного наведения, а дальность их действия вдвое превосходит снаряды первого поколения по дальности действия. Кроме того, ракеты имеют улучшенный планер и лучшую производительность бортового оборудования, пишет Газета.ру.

Преимущества Brimstone-2 должны сократить потенциальный побочный ущерб среди мирных граждан, отмечает Ura.ru.

По данным The Daily Telegraph, каждая из переданных Киеву ракет стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов.

