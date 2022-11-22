СМИ: Великобритания передала Украине модернизированные ракеты Brimstone

Великобритания передала Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone второго поколения. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

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По данным издания, Brimstone-2 оснащены системой лазерного наведения, а дальность их действия вдвое превосходит снаряды первого поколения по дальности действия. Кроме того, ракеты имеют улучшенный планер и лучшую производительность бортового оборудования, пишет Газета.ру.

Преимущества Brimstone-2 должны сократить потенциальный побочный ущерб среди мирных граждан, отмечает Ura.ru.

По данным The Daily Telegraph, каждая из переданных Киеву ракет стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыУкраинаВеликобритания
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