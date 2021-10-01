В Минфине прогнозируют сильное падение спроса на нефть
При выполнении Китаем и Евросоюзом своих целей по углеродному нейтралитету может катастрофически снизиться мировой спрос на нефть, говорится в документе министерства финансов России.
Так, долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. «Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», – следует из документа.
Как сообщалось, ведущие мировые сырьевые трейдеры не исключают возвращение цен на нефть к отметке $100 за баррель. Это может произойти на фоне замедления инвестиций в новые поставки до достижения пикового спроса перед тем, как на первый план выйдут экологичные альтернативы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru