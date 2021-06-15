Ведущие трейдеры ожидают возврат цен на нефть к $100 за баррель

Ведущие мировые сырьевые трейдеры не исключают возвращение цен на нефть к отметке $100 за баррель. Это может произойти на фоне замедления инвестиций в новые поставки до достижения пикового спроса перед тем, как на первый план выйдут экологичные альтернативы.

В частности, топ-управляющие Vitol, Glencore и Trafigura, а также банка Goldman Sachs оценивают вероятность достижение этого уровня вполне реальным, учитывая, что цены на чёрное золото с начала текущей недели уже достигли экстремумов, который фиксировались более чем два года назад.

При этом стоимость российской экспортной нефти марки Urals на торгах в Европе преодолела на днях отметку $70 за баррель. Это случилось впервые с мая 2019 года.

По оценке ряда ведущих трейдеров, мир пока не готов к переходу на чистую энергетику и полную электрификацию. В связи с этим у нефти есть шанс вновь резко подняться на фоне некоторого дефицита предложения.

