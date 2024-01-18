В Минфин Франции нагрянула полиция с обыском по делу о переходе в «ПСЖ» Неймара

По данным французских СМИ, в тот раз руководство французского футбольного клуба воспользовалось «особым налоговым режимом», который предоставили чиновники министерства финансов страны.

Следствие в настоящее время выясняет, каким образом «ПСЖ» удалось избежать уплаты налогов за рекордный трансфер, сумма которого составила €222 миллиона. В числе подозреваемых глава МВД Франции Жеральд Дарманен, который в 2017 году занимал пост министра общественных средств.

Если следователям удастся доказать его вину, министру грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере до €1 миллиона.

Ранее «Пари Сен-Жермен» расторг контракт с главным тренером Гальтье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

