В Минфин Франции нагрянула полиция с обыском по делу о переходе в «ПСЖ» Неймара
В Минфин Франции нагрянули представители полиции с тем, чтобы провести обыск по делу о переходе бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, сообщает «Российская газета».
По данным французских СМИ, в тот раз руководство французского футбольного клуба воспользовалось «особым налоговым режимом», который предоставили чиновники министерства финансов страны.
Следствие в настоящее время выясняет, каким образом «ПСЖ» удалось избежать уплаты налогов за рекордный трансфер, сумма которого составила €222 миллиона. В числе подозреваемых глава МВД Франции Жеральд Дарманен, который в 2017 году занимал пост министра общественных средств.
Если следователям удастся доказать его вину, министру грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере до €1 миллиона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru