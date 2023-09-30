СМИ: Во Франции главу LVMH и бизнесмена Саркисова заподозрили в отмывании денег
Прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в отмывании денег, связанных со сделками с недвижимостью, в которых якобы участвовали миллиардер, глава холдинга LVMH Бернар Арно и российский бизнесмен Николай Саркисов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Надзорное ведомство подтвердило существование такого расследования, которое, по данным журналистов, начали в 2022 году после заявления агентства по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Отмечается, что в 2018 году Саркисов приобрел в Куршевеле 14 объектов недвижимости у частных лиц на 16 млн евро. Предприниматель использовал сложную схему компаний во Франции, Люксембурге и на Кипре, при этом официальным покупателем стало полное товарищество La Fleche, в уставе которого не фигурирует имя Саркисова. Через организацию бизнесмен якобы приобрел еще три объекта недвижимости здесь же за 2,2 млн евро у компании Croix Realty: по некоторым данным, Саркисов владеет ею через ряд других фирм.
«Для финансирования всех этих операций Бернар Арно, один из богатейших людей мира и глава империи предметов роскоши LVMH, заплатил Николаю Саркисову 18,3 миллиона евро. Затем он приобрел все акции La Fleche, став ... бенефициарным владельцем недвижимости», — указывает BFMTV.
В агентстве Tracfin считают, что смена бенефициарного владельца объектов была призвана скрыть точное происхождение средств, усложнить сделку и идентификацию реального покупателя, а также скрыть действительного бенефициара — Арно. В то же время представители главы LVMH утверждают о соответствии всех сделок законодательству.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шесть человек погибли при обрушении шахты в Зимбабве
- Путин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией
- СМИ: Во Франции главу LVMH и бизнесмена Саркисова заподозрили в отмывании денег
- Богомаз заявил об атаке Украины в брянском поселке Погар
- В конгрессе США не утвердили продление финансирования правительства до 31 октября
- СК возбудил дело после ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими
- Рогов: ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра
- Онколог: эффективность российского препарата от рака может достигать 100%
- В Нижегородской области мужчина облил сестру бензином и поджег
- В США предъявили обвинения по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru