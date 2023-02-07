В МИД Украины заявили о разочаровании решением суда Тбилиси по Саакашвили

Киевские власти выразили разочарование решением Городского суда Тбилиси об отказе бывшему лидеру Грузии Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания или освобождении в связи с состоянием здоровья. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале МИД Украины.

Саакашвили в суде завещал похоронить его сердце в Киеве

Ранее Саакашвили, получивший шесть лет колонии, обвинил в своем аресте собственных соратников, которые помогли ему вернуться в Грузию, и руководство России. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД УкраиныУкраинаГрузияМихаил Саакашвили
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