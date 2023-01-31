Саакашвили обвинил соратников и руководство России в своем аресте
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который получил шесть лет колонии, вновь обвинил в своем аресте руководство России, сообщает News.ru со ссылкой на газету Spiegel.
В частности, Саакашвили заявил, что среди тех, кто помогал ему вернуться в Грузию оказались агенты Москвы. Это заявление вызвало большие споры внутри соратников бывшего грузинского лидера.
«Моя родная страна стала тайным союзником Путина», — заявил политик.
Некоторые политики уверены, что речь идет о бывшем премьер-министре страны Вано Мерабишвили. Он и сам отбывал наказание в колонии, но отказывается от сотрудничества с российскими спецслужбами.
Политолог, основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе считает, что, Саакашвили, обвинив каких-то безымянных соратников в работе на Москву, только взбудоражил свою партию, показал фундаментальный кризис ее «политической мысли». Единому национальному движению уже нечего предложить обществу, кроме как обвинения в предательстве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Тело утонувшей в реке девочки найдено в Подмосковье
- Последний пролёт надвинут на левой автомобильной части Крымского моста
- Кулеба: Запад передаст Украине до 140 танков
- Путин и Пашинян перекрытие Лачинского коридора
- Игорь Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии
- Саакашвили обвинил соратников и руководство России в своем аресте
- Метеоролог рассказал о погоде в Москве в начале февраля
- В Британии рассказали об обучении 50 тысяч украинских военных
- СМИ: ЧВК «Вагнер» разрабатывает «роевые дроны»
- OnlyFans восстановил работу в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru