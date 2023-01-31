Саакашвили обвинил соратников и руководство России в своем аресте

В частности, Саакашвили заявил, что среди тех, кто помогал ему вернуться в Грузию оказались агенты Москвы. Это заявление вызвало большие споры внутри соратников бывшего грузинского лидера.

«Моя родная страна стала тайным союзником Путина», — заявил политик.

Некоторые политики уверены, что речь идет о бывшем премьер-министре страны Вано Мерабишвили. Он и сам отбывал наказание в колонии, но отказывается от сотрудничества с российскими спецслужбами.

Политолог, основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе считает, что, Саакашвили, обвинив каких-то безымянных соратников в работе на Москву, только взбудоражил свою партию, показал фундаментальный кризис ее «политической мысли». Единому национальному движению уже нечего предложить обществу, кроме как обвинения в предательстве.



