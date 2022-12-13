МИД Украины: На восстановление страны нужны сотни миллиардов евро
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужны сотни миллиардов евро на восстановление. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам дипломата, точную сумму называть пока рано, так как российско-украинский конфликт еще не завершился. Кулеба добавил, что часть денег следует забрать из замороженных российских счетов.
Ранее стало известно, что Украина рискует потерять всю энергетическую инфраструктуру уже к концу 2022 года в случае продолжения обстрелов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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