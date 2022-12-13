МИД Украины: На восстановление страны нужны сотни миллиардов евро

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужны сотни миллиардов евро на восстановление. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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По словам дипломата, точную сумму называть пока рано, так как российско-украинский конфликт еще не завершился. Кулеба добавил, что часть денег следует забрать из замороженных российских счетов.

Ранее стало известно, что Украина рискует потерять всю энергетическую инфраструктуру уже к концу 2022 года в случае продолжения обстрелов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМИД Украины
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