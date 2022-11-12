В МИД Швеции заявили, что страна не будет размещать ядерное оружие на своей территории

Швеция не будет размещать на территории страны ядерное оружие после присоединения к НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрем, передает Reuters.

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Ранее СМИ сообщили, что после вступления Швеции в Североатлантический альянс в стране появится ядерное оружие.

Как отметил Билльстрем, Стокгольм последует примеру Дании и Норвегии, на территории которых нет ядерных вооружений.

«Это по-прежнему долгосрочная позиция Умеренной коалиционной партии. <...> Мы никогда не намеревались изменять условия заявки, поданной предыдущим правительством», — подчеркнул министр.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТОШвеция
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