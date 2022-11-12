В МИД Швеции заявили, что страна не будет размещать ядерное оружие на своей территории
Швеция не будет размещать на территории страны ядерное оружие после присоединения к НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрем, передает Reuters.
Ранее СМИ сообщили, что после вступления Швеции в Североатлантический альянс в стране появится ядерное оружие.
Как отметил Билльстрем, Стокгольм последует примеру Дании и Норвегии, на территории которых нет ядерных вооружений.
«Это по-прежнему долгосрочная позиция Умеренной коалиционной партии. <...> Мы никогда не намеревались изменять условия заявки, поданной предыдущим правительством», — подчеркнул министр.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 554 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 213 / сут.
- СМИ: В Канаде четыре человека были ранены при стрельбе в колледже
- Лавров прибыл в Пномпень на Восточноазиатский саммит
- СМИ: СБУ устраивает массовые облавы в Николаеве
- Путин обсудил с президентом ЦАР поставки сельхозпродукции и удобрений
- В Белом доме заявили о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций
- Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили из-за технологических работ
- Либертарианская партия США призвала к переговорам с Москвой по Украине
- СМИ: США с лета стремятся к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ
- Власти Херсонской области назвали Геническ временной административной столицей региона
- СМИ: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru