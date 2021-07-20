В МИД России рассказали о сотрудничестве США с ИГИЛ в Афганистане

У России есть данные о сотрудничестве США с террористами ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) в Афганистане, заявил ТАСС спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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По его словам, эту информацию России предоставили руководители Афганистана, которые не могли понять, почему оружием и боеприпасами снабжают те районы, которые заняты боевиками ИГИЛ.

По словам Кабулова, в МИДе располагают конкретными фактами и доказательствами такого сотрудничества.

Ранее военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как изменился баланс сил в регионе после ухода США из Афганистана.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ИГИЛСШААфганистанМИД РФ
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