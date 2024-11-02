В МИД России обвинили Украину в саботаже обмена военнопленными

Украина занимается саботажем процесса обмена военнопленными с Россией. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило РИА Новости.

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По ее словам, обмен пленными был институционализирован и давал результаты. Однако когда Минобороны России предлагало вернуть на родину 935 украинских солдат, Киев забрал лишь 279 военных.

По ее словам, это связано с тем, что Киев заинтересован в возвращении домой исключительно членов батальонов, которые характеризуются Россией как экстремистские, террористические и националистические.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил возвращение из России украинских пленных с Папой Римским Франциском. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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