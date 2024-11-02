По ее словам, обмен пленными был институционализирован и давал результаты. Однако когда Минобороны России предлагало вернуть на родину 935 украинских солдат, Киев забрал лишь 279 военных.

По ее словам, это связано с тем, что Киев заинтересован в возвращении домой исключительно членов батальонов, которые характеризуются Россией как экстремистские, террористические и националистические.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил возвращение из России украинских пленных с Папой Римским Франциском. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

