В МИД России обвинили Украину в саботаже обмена военнопленными
Украина занимается саботажем процесса обмена военнопленными с Россией. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило РИА Новости.
По ее словам, обмен пленными был институционализирован и давал результаты. Однако когда Минобороны России предлагало вернуть на родину 935 украинских солдат, Киев забрал лишь 279 военных.
По ее словам, это связано с тем, что Киев заинтересован в возвращении домой исключительно членов батальонов, которые характеризуются Россией как экстремистские, террористические и националистические.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил возвращение из России украинских пленных с Папой Римским Франциском. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Серябкина, Басков и Алсу рассказали об одержимых фанатах
- ВВС Израиля нанесли удары по южным пригородам Бейрута
- Посольство России в Анталье: Ситуацию с вирусной инфекцией контролируют
- Спрос на активный отдых вырос в России
- Дилер рассказал россиянам, как проверить машину перед покупкой
- В МИД России обвинили Украину в саботаже обмена военнопленными
- Татьяна Тарасова назвала Петросян лидером мирового фигурного катания
- Неизвестные обстреляли автобус и трамвай в Калининграде
- ОАЭ начали поставлять сливочное масло в Россию
- Российский топ-менеджмент выкупил активы Jaguar Land Rover
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru