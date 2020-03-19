В МИД рассказали о подготовке Киевом провокации в Крыму

В Министерстве иностранных дел России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму. Как пишет РИА Новости, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Киев собирается организовать прорыв на территорию полуострова 3 мая. Отмечается, что эта акция получила название «Марш на Крым».

Мария Захарова подчёркивает, что организаторами провокации выступают участники «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена на территории России – прим. НСН). По словам официального представителя МИД России, Москва призывает украинские власти не совершать такого рода провокаций.