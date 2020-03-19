В МИД рассказали о подготовке Киевом провокации в Крыму
В Министерстве иностранных дел России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму. Как пишет РИА Новости, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Киев собирается организовать прорыв на территорию полуострова 3 мая. Отмечается, что эта акция получила название «Марш на Крым».
Мария Захарова подчёркивает, что организаторами провокации выступают участники «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена на территории России – прим. НСН). По словам официального представителя МИД России, Москва призывает украинские власти не совершать такого рода провокаций.
Ранее стало известно, что команда украинского президента Владимира Зеленского выступила против подачи воды в Крым. В аккаунте представительства главы государства в Facebook отмечается, что, хотя Украина и должна защищать интересы «своих граждан», возобновление водоснабжения полуострова с территории Киева приведет к «ослаблению давления» на Россию и помещает возвращению полуострова.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в эфире НСН посмеялся «смелым» заявлениям в президентском офисе Владимира Зеленского по поводу давления на Россию через водную блокаду Крыма.
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