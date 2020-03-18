Опрос показал, как крымчане оценивают присоединение к России

Воссоединение Крыма с Россией положительно оценивают абсолютное большинство жителей Республики Крым (93%) и Севастополя (90%). Как пишут РИА Новости, об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Кроме того, социологи выяснили, что в случае, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум с теми же вопросами, что и пять лет назад, то большинство жителей Крыма (88%) и Севастополя (84%) поддержали бы данное решение.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что три четверти опрошенных в Крыму и 67% в Севастополе утверждают, что воссоединение полуострова с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи.

Напомним, шесть лет назад Республика Крым и Севастополь по итогам проведенного референдума официально стали новыми субъектами РФ. В Крыму 18 марта является выходным.