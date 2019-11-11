В МИД прокомментировали информацию о причастности РФ к гибели главы «Белых касок»

По данным агентства, в российском внешнеполитическом ведомстве назвали информацию в британских СМИ «эмоциональным инфовбросом», когда на волне горячих новостей во всем обвиняются русские. В МИД напомнили, что по такой же схеме британские издания действовали при освещении инцидентов со смертью Березовского, Литвиненко и отравлении Скрипалей.

Также в комментарии МИД отмечается, что несмотря на то, что Россия с 2016 года активно привлекает внимание общественности к неправомерной деятельности организации «Белые каски», британские СМИ обратили на нее внимание только после смерти Мезюрье.

Ранее сегодня стало известно, что один из основателей британской неправительственной организации «Белые каски» гражданин Великобритании Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым у своего дома в Стамбуле. Как сообщала газета The Independent, со ссылкой на собственные источники, он упал с балкона по неизвестным причинам.

