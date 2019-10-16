Россию обвиняют в отправке угрожающих сообщений британским солдатам

Британские солдаты, дислоцированные в Эстонии, получили угрожающие сообщения на мобильные телефоны, которые, как предполагается, были отправлены Россией. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, в угрозах, в частности, содержится сообщение «We are watching you» («Мы следим за вами»). Отмечается, что угрозы анонимно поступали через Facebook и Twitter. Чиновники считают, что эти коммуникации являются частью кибервойны, спроектированной Москвой, чтобы запугать британские войска и их союзников.

По данным The Telegraph, в настоящее время около тысячи британских военнослужащих размещены в Эстонии в рамках крупной операции НАТО по сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе. Представители НАТО также сообщили об опасениях, что Москва использует портативную антенну для взлома солдатских смартфонов, чтобы «захватить» полезные данные и контакты, отмечает газета.

