Основатель «Белых касок» найден мёртвым в Стамбуле

Один из основателей одиозной неправительственной организации «Белые каски» гражданин Великобритании Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым у своего дома в Стамбуле. Как сообщает газета The Independent, со ссылкой на собственные источники, он свалился с балкона по неизвестным причинам.

В свою очередь турецкое издание Sozcu сообщает, что британский армейский офицер в отставке последнее время принимал антидепрессанты. Ле Мезюрье был главным организатором «Белых касок» в Турции в 2013 году. За это Лондон наградил его рыцарским орденом Британской империи.

«Белые каски» действуют в неподконтрольных властям районах Сирии. Организацию неоднократно обвиняли в постановочных съёмках с целью обвинения правительства Сирии в ударах по мирным жителям, в том числе, с применением химического оружия.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила что «Белые каски» целенаправленно мешают сирийским властям бороться с терроризмом и дестабилизируют ситуацию в стране.

Президент Сирии Башар Асад в интервью RT назвал деятельность «Белых касок» в Сирии пиар-акцией, а саму организацию — крылом террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», запрещённой в России.

