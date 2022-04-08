В МИД Польши вызвали посла Франции после слов Макрона о Моравецком

Польский МИД вызвал посла Франции для вручения дипломатической ноты, после того как французский президент Эммануэль Макрон нелицеприятно отозвался о премьер-министре Польши Матеуше Моравецком, сообщает ТАСС.

Об этом стало известно после заявления пресс-секретаря польского внешнеполитического ведомства Лукаша Ясины. Он рассказал, что глава Пятой республики в ходе недавнего интервью парижскому изданию Parisien назвал председателя польского правительства антисемитом и противником ЛГБТ.

Моравецкий обвинил Германию в торможении новых антироссийских санкций

До этого интервью Макрон также подчеркивал, что критика, исходящая от польского премьера по поводу переговоров французского и российского лидеров является необоснованной и возмутительной.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя инициативу Моравецкого о введении в ЕС санкций в отношении всех членов партии «Единая Россия» назвал его псевдопремьером, добавив, что тот «слетел с катушек на почве русофобии».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Премьер-министрПосолПольшаЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры