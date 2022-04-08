В МИД Польши вызвали посла Франции после слов Макрона о Моравецком

Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

В Москве выручка всех предприятий торговли и услуг выросла в марте на 40 процентов

Установка шумозащитных экранов началась на участке скоростного диаметра

В Москве начался капремонт 20-го корпуса Боткинской больницы

Погода в Москве в грядущие выходные будет теплой